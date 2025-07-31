Aquaman'in yıldızı Jason Momoa 6 yıl sonra saçı sakalı kesti! Görenler tanıyamadı

Hollywood'un karizmatik yıldızlarından Jason Momoa, tam altı yıl sonra ilk kez sakalını kesti. Aquaman ve Game of Thrones dizilerindeki imajıyla tanınan 45 yaşındaki oyuncunun son hali, hayranlarını adeta iki kez bakmaya zorladı.

Momoa, bu dikkat çekici değişimini sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

Siyah bir tişört ve beyzbol şapkasıyla kamera karşısına geçen Momoa, önce bıyığını ardından da kalın kahverengi sakalını tıraş etti.

Sakalsız haline alışamadığını dile getiren ünlü oyuncu, esprili bir şekilde “Aman Tanrım, nefret ediyorum!” diyerek yeni görünümüne göndermede bulundu.

Sakalsız halini ilk kez gösterdiği videoda, kendi kurduğu Mananalu adlı sürdürülebilir su markasının yeni iş birliğini tanıttı.

Momoa, altı yıl önce Dune filmiyle aynı dönemde kurduğu Mananalu markasının, alüminyum şişe kullanımını başlatan ilk markalardan biri olduğunu hatırlatarak, bugün tek kullanımlık plastiklerin havaalanlarında yasaklanmasının bu dönüşümün meyvesi olduğunu vurguladı. Oyuncunun değişimi kadar verdiği çevre mesajı da dikkat çekti.