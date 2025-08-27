MAGAZİN

Aradığı mutluluğu bulamadı! Melisa Döngel'in aşkı kısa sürdü

Son olarak Holding dizisi ile ekranlarda yer alan ve projesi apar topar final yapan ünlü oyuncu Melisa Döngel Bodrum tatilinde yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. Döngel'in aşkı kısa sürdü. Ünlü oyuncudan ayrılık açıklaması geldi.

Öznur Yaslı İkier

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Yeni proje öncesi yeni sevgilisiyle Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Melisa Döngel'den şaşırtan ayrılık açıklaması geldi.

AŞKI KISA SÜRDÜ

Melisa Döngel, gazetecilerin, "Tatilde yalnız mıydınız?" şeklindeki sorusuna "Hayır, yalnız değildim. O orada kaldı, ayrıldım. Şu andan itibaren bir ilişkim yok. Kısmet neyse o oluyor, şu an kariyer odaklıyım" yanıtını verdi.

Melisa Döngel; ''Benim için bu yaz, hem iş hem de tatil olarak geçti. Şimdi eylül ayına kadar boşum zaten eylüle de bir şey kalmadı. Sonra tekrar çalışmaya başlayacağım.'' dedi.

Melisa Döngel
