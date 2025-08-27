Yanınızdan ayırmayacaksınız! Kahvenizi gün boyu soğuk tutacak termoslar

İster ofiste olun ister deniz kenarında ya da piknikte… Yanınıza alacağınız kaliteli bir termosla kahvenizin hep aynı ferahlıkta kalması garanti! Hem dayanıklı yapıları hem de uzun süre soğuk tutma özellikleri sayesinde içeceğinizi adeta ilk doldurduğunuz andaki gibi keyifle içebileceğiniz ve yaz sıcağında en büyük kurtarıcınız olacak, kahve ve çay gibi içeceklerinizi buz gibi koruyan termosları derledik. Hazırsanız, serinliğin tadını çıkarabileceğiniz seçeneklere birlikte göz atalım!

1. Buz gibi ferahlık sunan: Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak (1,18 l)

Stanley’nin efsaneleşen Quencher pipetli termosu, büyük hacmiyle gün boyu yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün. Çift duvarlı vakum yalıtımıyla içeceklerinizi 11 saat soğuk, buzlu içeceklerinizi ise tam 48 saat boyunca buz gibi koruyabilen termosun üç aşamalı FlowState kapağıyla içeceklerinizi ister pipetle isterseniz de doğrudan içebilirsiniz. Kulbu ve araba bardaklığına uyumlu tasarımıyla seyahatlerde de kolayca kullanabileceğiniz termosun 18/8 paslanmaz çelikten üretilmesi ve BPA içermemesi de Stanley’yi uzun ömürlü ve güvenli bir seçenek yapıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar termosun ergonomik kulbunu, geniş kapasitesini ve fonksiyonel tasarımını çok seviyor. Birçok kullanıcı "Sıcak ve soğuk içecekler uzun süre muhafaza edilebiliyor." diye yazıyor. Pipetli olmasıyla çok kullanışlı bulunan ürün, sıcak havalarda içeceği serin tutma performansıyla da herkesin beğenisini kazanıyor.

Stanley termosun yanında Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Sızdırma derdine son: Contigo Westloop Autoseal Gri Termos Bardak (470 ml)

Contigo’nun bu modeli, patentli AutoSeal kapak sistemiyle dökülme ve sızdırmaya karşı tam koruma sağlıyor. Çift katmanlı paslanmaz çelik yapısı ve Thermalock teknolojisi sayesinde içeceğinizi 12 saate kadar soğuk, 5 saate kadar sıcak tutabiliyor. Hem tek elle kullanılabilen hem ergonomik tasarımlı gövdesiyle günlük hayatta büyük avantaj yaratan termosun bulaşık makinesinde yıkanabilen kapağıyla temizliği de son derece zahmetsiz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar termosun pratikliği ve sızdırmaz yapısından oldukça memnun. Hareket halindeyken tek elle kullanımının çok basit olduğunu ve içecekleri saatlerce sıcak ya da soğuk tutma kapasitesine hayran kaldıklarını belirtiyorlar. Tasarımının da şık olduğunu ve çantada yer kaplamadığını ekleyen kullanıcılar, ürünü günlük hayatlarında vazgeçilmez olarak görüyor.

Contigo termosun yanında Contigo Huron Snapseal Termos Bardak ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Isıyı uzun süre koruyan: Thermos Paslanmaz Çelik Termos (500 ml)

Thermos markasının paslanmaz çelik termosu, Thermax yalıtım teknolojisiyle içeceklerinizi 18 saat sıcak, 24 saat soğuk tutar. Güçlü paslanmaz çelik iç ve dış katmanları ile her türlü hava şartına ve zorlu kullanıma karşı dirençli olan termosun tek elle açılabilen kapağı ise pratik bir kullanım sunar. 500 mililitrelik hacmiyle günlük kullanım ya da dış mekan aktiviteleri için ideal olan termos, hem hafif hem de sağlam yapısıyla her an yanınızda bulundurmak isteyeceğiniz bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

Thermos kullanıcıları, ürünün soğuk ve sıcak tutma performansından oldukça memnun. Bir kullanıcı, "24 saat buz gibi suyu korudu." diyerek 24 saat soğuk tutma özelliğini beğendiğini ifade ediyor. Kullanıcılar ayrıca "Ürün isminin ve parasının hakkını veriyor. İçine kaynar suyu doldurup buzdolabına koydum, 10 saat sonra elime dökmek istediğimde, elimi suyun altında tutmam mümkün değildi." yorumuyla ürünün sıcak tutma özelliğinden de bahsediyor.

Thermos termosun yanında Thermos Stainless King Mug Çelik Termos Bardak ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Şık ve minimalist: Zwilling Thermo Matara Termos (1 l)

Zwilling’in 1 litrelik termosu, minimalist tasarımıyla hem estetik hem de fonksiyonel bir ürün. Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içecekleri 18 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk tutan termos, kapaktaki entegre fincanıyla özellikle seyahatlerde büyük kolaylık yaratıyor. Sızdırmaz kapak ve özel klik kilidi ile seyahatlerde ve spor yaparken güvenle kullanabilen termosun bulaşık makinesinde yıkanabilir olması da günlük kullanımda avantaj sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Ürünün tasarımını, sızdırmaz olmasını ve içeceklerdeki sıcak/soğuk tutma performansını çok beğenen kullanıcılar "En az 6-7 saat soğuk suyu muhafaza ediyor. En alt kısmındaki kaydırmaz taban da gayet faydalı. Yine ihtiyaç olsa bu markanın ürünlerini tercih ederim." diyerek termosun performansından memnun kaldığını ifade ediyor.

Zwilling termosun yanında Zwilling Thermo Matara ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Kompakt ve pratik: WMF Çelik Gümüş Kısa Termos (300 ml)

Küçük boyutuyla özellikle kısa yolculuklarda veya günlük işlerde kahvenizi yanınıza almanız için ideal olan WMF termos, çift duvarlı izolasyon gövdesiyle içeceğinizi 6 saat sıcak, 12 saat soğuk tutabiliyor. Pratik temizlik için demonte edilebilir 360° açıklığıyla her yönden sorunsuzca içim yapabileceğiniz termosun, BPA içermeyen malzemesi, sağlam çelik gövdesi ve sızdırmaz kapağı da güvenli bir kullanım yaşatıyor. Üstelik, kısa tasarımıyla tüm kahve makinelerinin altına uyuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcıları, termosun küçük ve hafif oluşunu çok beğeniyor. "Çok uzun süre sıcak kalıyor ve tamamen sızdırmaz! Bulaşık makinesine yüzlerce kez koyduk ve hala harika çalışıyor. Hemen ikincisini aldık!" diyenler termos için "Çok iyi çalışıyor ve çok kaliteli bir yüzeye sahip." yorumunu da yapıyor.

WMF termosun yanında WMF Termos ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Günlük kullanımda rahatlık: Tefal Easy Twist Seyahat Tipi Termos (0,36 l)

Tefal’in kompakt termosu, hem günlük kullanımda hem de yolculuklarda yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün. Quick Press kapak sistemiyle tek hareketle içmeye hazır hale gelen termosun vidalı kapağı ise doldurmayı sorunsuz hale getiriyor. Yumuşak dokunuşlu dış yüzeyiyle kaymaz bir tutuş sunan termosu %100 sızdırmaz yapısıyla çantanızda güvenle taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Termosun en çok beğenilen özellikleri kolay temizliği ve sızdırmazlığı. "Harika bir seyahat kupası. İki tane var ve sızdırmazlar, içecekleri süper sıcak tutuyorlar ve iyi temizleniyorlar." diyen kullanıcılar, termosu arabada, outdoor aktivitelerinde veya yürüyüş yaparken zahmetsizce kullanabileceğinizi belirtiyor.

Tefal termosun yanında Tefal Seyahat Tipi Termos ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Dayanıklı yol arkadaşınız: Jack Wolfskin Kolima Termos (500 ml)

Serinletici içeceklerinizi her zaman yanınızda bulundurmak için harika bir seçenek olan Jack Wolfskin Kolima Termos, 500 ml kapasitesi ve çift duvarlı vakumlu yalıtımı ile içeceklerinizi saatlerce sıcak ya da soğuk tutabiliyor. Paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlü olan termosun dış yüzeyindeki kavrama kaplaması ise elden kayma gibi durumların önüne geçiyor. Hem şehirde hem outdoor aktivitelerde kullanabileceğiniz termos, geniş ağız kısmıyla da temizlemeyi ve buz eklemeyi kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar termosun hem sıcak/soğuk tutma performansını hem de ergonomik oluşunu çok beğeniyor. Çok hafif olduğu ve çantada taşırken ağırlık yapmadığını belirten kullanıcılar, bisikletteki şişe tutucularına da tam olduğunu ifade ediyor. Ayrıca "Yaklaşık 7 aydır kullanıyorum, hiç bir sorun yaşamadım, beklentimi karşıladı. Ürünü alan pişman olmayacaktır.” şeklinde birçok yorum da var.

Jack Wolfskin termosun yanında Jack Wolfskin Kole Termosy ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Saatlerce soğuk tutan: Mepal Thermo Ellipse Termos (500 ml)

Sade görünümüyle dikkat çeken Mepal Thermo Ellipse termosu, 500 ml hacmiyle hem sıcak hem de soğuk içeceklerinizi uzun süre istediğiniz sıcaklıkta olmasını sağlar. Asitli içeceklere de uygun olan çift duvarlı paslanmaz çelik yapısı ile içeceklerinizi 12 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk tutar. Seyahatlerde çantanızda dökülme yapmadan taşıyabileceğiniz Mepal termos, ergonomik tasarımıyla da konforlu bir tutuş yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Mepal termosun hem şıklığı hem de pratikliği konusunda oldukça olumlu yorumlar yapıyor. "Dışarısı 30 derece sıcaklıkta kullandım, içine buz küpleri ve su ekledim ve ertesi gün suyun içinde hala buz küpleri vardı." diyen bir kullanıcı, termosun soğuk tutma performansından çok memnun kaldığını dile getiriyor.

Mepal termosun yanında Mepal Termos ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Ultra hafif ve kompakt: Zojirushi Termos (480 ml)

Sadece 230 gram ağırlığıyla çantanızda yok gibi hissettiren Zojirushi termos, geniş ağız açıklığı sayesinde içine buz parçaları ekleyerek içeceğinizi çok daha uzun süre soğuk tutmanıza olanak tanıyor. Tek parça kapak tasarımıyla çabucak temizlenen termos, sızdırmaz yapısıyla güven veriyor. Üstelik, kompakt ve hafif tasarımıyla kullanımı ve taşıması zahmetsiz olan termosu ofisten açık hava etkinliklerine ve seyahatlere kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar yorumlarda termosun “Kompakt, hafif ve sıcaklığı koruma görevini yerine getiriyor. Şık bir tasarıma da sahip. Kesinlikle tavsiye ederim.” ve "Beklediğim gibi. İyi donuyor. İçine bolca buz koydum ve işe vardığımda hala buz vardı." olmasına dikkat çekiyor. Ayrıca pek çok kullanıcı, kapağının kolay temizlendiğini ve ısı tutma özelliğinin anlatıldığı gibi olduğunu söylüyor.

Zojirushi termosun yanında Zojirushi Süzgeçli Kapak Vakumlu Termos Bardak ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Sağlam ve kullanışlı: Any Morning Paslanmaz Çelik Termos (600 ml)

Any Morning'in 304 paslanmaz çelikten üretilen termosu, kahvenizin ya da çayınızın soğukluğunu azaltmadan uzun süre saklamanızı sağlıyor. Vakumlu yalıtımıyla içeceklerinizi 12 saat soğuk, 8 saat sıcak tutabilen termos, kaymaz tabanı ve ergonomik tutuşuyla günlük kullanımda endişeye yer bırakmıyor. BPA içermeyen yapısıyla sağlıklı bir seçenek olan termos, sızdırmaz vidalı kapağıyla da içeceklerinizi güvenli bir şekilde muhafaza ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda termosun kalitesi ve içeceği uzun süre soğuk tutma performansı öne çıkıyor. Termosun "Ürünün boya ve desen kalitesi çok iyi." ve "Soğuk içeceği 6-8 saat içilecek kıvamda tutuyor." özelliklerini öne çıkaran kullanıcılar, çelik malzemesi sayesinde koku yapmadığını ve kapaktaki ip sisteminin de iyi yapıldığını belirtiyor.

Any Morning termosun yanında Karaca Rainbow Çelik Sızdırmaz Siyah Termos ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

