MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu... Kocası Sedat Arpalak bu defa konserinde yoktu! Melike Şahin sahnede aşka geldi

Şimdilerde O Ses Türkiye 2025 yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık arasındaki yaş farkı magazin manşetlerinde uzun süre yer almıştı. Her konserinde eşinin yanında yer alan Sedat Arpalak bu defa Melike Şahin'i izlemeye gelenler arasında yoktu. Melike Şahin ise sahnede aşka geldi.

Aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu... Kocası Sedat Arpalak bu defa konserinde yoktu! Melike Şahin sahnede aşka geldi
Öznur Yaslı İkier

O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan isimlerden Melike Şahin, hit şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı, 'Durma Yürüsene', 'Nasır', 'Diva Yorgun', 'Pusulam Rüzgar' gibi hit şarkılarıyla müzik listelerine ilk sıradan girmeyi başardı.

Özel hayatını gözlerden uzak tutan ünlü şarkıcı, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

melike 1

Aralarında 10 yaş fark olan çiftin aşkı doludizgin devam ediyor. Her konserinde eşini yalnız bırakmayan Sedat Arpalak, Şahin'in son konserine gelemedi.

melike 2

SAHNEDE AŞKA GELDİ

Şarkı söylediği sırada seyircileriyle sohbet eden ünlü isim, 'Kocam da gelmedi, aklım onda kaldı, genelde kaçırmaz ama şehir dışında bugün. Hançer'i yazdığım adamlar çok kötü adamlardı. Kocam çok iyi bir insan neyse ki.' diyerek bir kez daha eşine aşkını dile getirdi.

şahiiin

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son videosu viral oldu! Eşinin kiloları dile düştüSon videosu viral oldu! Eşinin kiloları dile düştü
Doğum günü tarzı olay oldu! Elbisesinin düğmelerini açıkta bıraktıDoğum günü tarzı olay oldu! Elbisesinin düğmelerini açıkta bıraktı

Anahtar Kelimeler:
Melike Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Sürücünün kim olduğunu öğrenince kahkahalara boğuldular!

Sürücünün kim olduğunu öğrenince kahkahalara boğuldular!

Bu radara dikkat: Aynı anda 4 araca ceza yazıyor! 1 yıldır yol kenarlarında

Bu radara dikkat: Aynı anda 4 araca ceza yazıyor! 1 yıldır yol kenarlarında

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

TOKİ'den yeni konut projesi! Talep gelince kolları sıvadılar

TOKİ'den yeni konut projesi! Talep gelince kolları sıvadılar

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.