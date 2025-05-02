Aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu... Kocası Sedat Arpalak bu defa konserinde yoktu! Melike Şahin sahnede aşka geldi

O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan isimlerden Melike Şahin, hit şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı, 'Durma Yürüsene', 'Nasır', 'Diva Yorgun', 'Pusulam Rüzgar' gibi hit şarkılarıyla müzik listelerine ilk sıradan girmeyi başardı.

Özel hayatını gözlerden uzak tutan ünlü şarkıcı, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

Aralarında 10 yaş fark olan çiftin aşkı doludizgin devam ediyor. Her konserinde eşini yalnız bırakmayan Sedat Arpalak, Şahin'in son konserine gelemedi.

SAHNEDE AŞKA GELDİ

Şarkı söylediği sırada seyircileriyle sohbet eden ünlü isim, 'Kocam da gelmedi, aklım onda kaldı, genelde kaçırmaz ama şehir dışında bugün. Hançer'i yazdığım adamlar çok kötü adamlardı. Kocam çok iyi bir insan neyse ki.' diyerek bir kez daha eşine aşkını dile getirdi.