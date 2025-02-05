Arjantin’de kaybolan oyuncu Nedim Serkan Durak'tan acı haber geldi!

55 yaşındaki Nedim Serkan Durak’ın bir süre önce Mendoza’ya gitmek üzere yola çıktığı ve o günden sonra kendisinden haber alınamadığı ifade edildi.

Arjantin polisi, oyuncuyu bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.

ARKADAŞLARINA E-POSTA GÖNDERDİ İDDİASI

Bazı iddialara göre, Durak seyahat öncesi Türkiye’den ve Buenos Aires’ten üç farklı arkadaşına bir veda e-postası gönderdi ve bu e-postada hayatına son vermeyi düşündüğünü eklemiş.

NHKM ACI HABERİ PAYLAŞTI

Nazım Hikmet Kültür Merkezi, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Nazım dostu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek acı haberi paylaştı.

Arjantin basını ise, kaybolan oyuncunun bulunmasına yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.