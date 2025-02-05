MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arjantin’de kaybolan oyuncu Nedim Serkan Durak'tan acı haber geldi!

Arjantin’de kaybolan oyuncu Nedim Serkan Durak'tan acı haber geldi!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.02.2025 13:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’de yaşayan Türk tiyatro sanatçısı Nedim Serkan Durak’tan uzun bir süredir haber alınamıyordu. Ülke basınında, Durak’ın kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, Nazım Hikmet Kültür Merkezi üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Arjantin’de kaybolan oyuncu Nedim Serkan Durak'tan acı haber geldi!

55 yaşındaki Nedim Serkan Durak’ın bir süre önce Mendoza’ya gitmek üzere yola çıktığı ve o günden sonra kendisinden haber alınamadığı ifade edildi.

Arjantin polisi, oyuncuyu bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.

ARKADAŞLARINA E-POSTA GÖNDERDİ İDDİASI

Bazı iddialara göre, Durak seyahat öncesi Türkiye’den ve Buenos Aires’ten üç farklı arkadaşına bir veda e-postası gönderdi ve bu e-postada hayatına son vermeyi düşündüğünü eklemiş.

NHKM ACI HABERİ PAYLAŞTI

Nazım Hikmet Kültür Merkezi, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Nazım dostu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek acı haberi paylaştı.

Screenshot 2025-02-05 at 13.19.24

Arjantin basını ise, kaybolan oyuncunun bulunmasına yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Tiyatro Arjantin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
350 TL'ye satılırken 1 yıl sonra 170 TL'ye düştü! O çılgınlık fiyatı etkiledi

350 TL'ye satılırken 1 yıl sonra 170 TL'ye düştü! O çılgınlık fiyatı etkiledi

Tsunami tehlikesine yarım saat önceden önlem: Telefonunuza indirin, mesaj geliyor!

Tsunami tehlikesine yarım saat önceden önlem: Telefonunuza indirin, mesaj geliyor!

Resmi açıklama an meselesi! Kendi hesabından paylaştı... 3. transfer geliyor

Resmi açıklama an meselesi! Kendi hesabından paylaştı... 3. transfer geliyor

Her şeyi bırakıp ülkeyi terk etti! Bakın nereye yerleşti

Her şeyi bırakıp ülkeyi terk etti! Bakın nereye yerleşti

Trump'ın 'Gazze' çıkışına Türkiye'den ilk yanıt

Trump'ın 'Gazze' çıkışına Türkiye'den ilk yanıt

Cengiz'i Avrupa'dan alan olmayınca o kulüp devreye girdi!

Cengiz'i Avrupa'dan alan olmayınca o kulüp devreye girdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.