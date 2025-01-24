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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda mı ediyor? Bomba fragman...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2025 10:54
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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı merak edilirken bir yandan da dizinin fragmanı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Arka Sokaklar'da 'Rıza Baba' karakterine hayat veren Zafer Ergin'in sahneleri sonrası usta oyuncunun diziye veda edeceği iddiaları gündeme geldi. Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanına sosyal medyada yorum yağdı...

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda mı ediyor? Bomba fragman...

Arka Sokaklar yeni bölümü hakkında araştırmalar hız kazandı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüştü.

Kartalkaya yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu facianın ardından mili yas ilan edildi ve kanalların yayın akışları da değiştirildi.

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Birkaç gündür dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilmezken Arka Sokaklar'ın akıbeti merak konusu oldu. Fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı da sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

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ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Kanal tarafından yayın akışında son dakika bir değişiklik söz konusu olursa haberimizin içerisinde yer alacak.

yayın akışı kanal d

RIZA BABA VEDA MI EDİYOR?

Aksiyon dolu Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'nın açığa alındığı ve ekibe veda ettiği görüşüyor. Sosyal medyada ise Rıza Baba karakterine 2006 yılından beri hayat veren Zafer Ergin'in veda edeceği iddiaları yer aldı.

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Yayınlanan fragmanın ardından sosyal medyada; 'Rıza Baba gitmesin', 'Böyle bir veda yakışmaz Rıza Baba'ya', 'Baba aman bırakma bizi', 'Rıza müdür evlatlarını öksüz bırakma' gibi yorumlar yapıldı.

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Rıza Baba Arka Sokaklar’a veda mı edecek? sorusunun yanıtı bu akşam ki yeni bölümde yanıt bulacak.

GÜÇLÜ KADRO

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Zafer Ergin arka sokaklar
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