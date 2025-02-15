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Arka Sokaklar'da beklenmedik veda! O isim diziden ayrılıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2025 09:51
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Ekranların en uzun soluklu ve reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da bu defa beklenmedik bir veda yaşanacak. Dizide Fikri Yeniceli rolüne hayat veren Burak Alkaş ilerleyen bölümlerde ekibe veda edecek.

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda! O isim diziden ayrılıyor

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun başrolünü paylaştığı Arka Sokaklar dizisi her bölümüyle ilgi çekiyor.

Cuma akşamlarına damga vuran ekranların en uzun soluklu dizisinde bu defa beklenmedik bir veda yaşanacak.

ARKA SOKAKLAR 1

PROJEYE VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Fikri Yeniceli rolüne hayat veren Burak Alkaş ekibe ilerleyen bölümlerde veda etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Burak Alkaş şu günlerde toplam 3 dizide birden rol alıyoe. Ana akımda “Arka Sokaklar”da seyirciyle buluşan Alkaş TRT tabii’nin “Yeşil Deniz Milenyum” ve “Tozkoparan İskender Kaos” dizilerinde rol alıyor.

ARKA SOKAKLAR 2

Alkaş’ın uçak fobisi olduğu için de Müezzin Cemil rolünü oynadığı “Yeşil Deniz Milenyum” dizisinin İzmir Birgi’deki çekimlerine İstanbul’dan karayoluyla gittiği öğrenildi.

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arka sokaklar
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