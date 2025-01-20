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  4. Arka Sokaklar'ın efsane başrol oyuncusu ayrılıyor mu? Fragman kafaları karıştırdı! 'Bir devrin sonu...'

Arka Sokaklar'ın efsane başrol oyuncusu ayrılıyor mu? Fragman kafaları karıştırdı! 'Bir devrin sonu...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.01.2025 18:06
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19 yıldır yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizide 19 yıldır yer alan usta isim Zafer Ergin'in ayrılacağı iddia edildi. Fragman ise kafaları karıştırdı.

Arka Sokaklar'ın efsane başrol oyuncusu ayrılıyor mu? Fragman kafaları karıştırdı! 'Bir devrin sonu...'

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve birçok ismin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 19'uncu sezonuyla yeni sezonda izleyiciyle buluştu. Yeni sezonda yaptığı göndermelerle her hafta adından sık sık söz ettiriyor.

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FRAGMAN KAFALARI KARIŞTIRDI!

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ise sosyal medyada gündem oldu. Fragmanda Rıza Baba'nın açığa alındığı ve ekibe veda ettiği görüldü. Sosyal medyada ise Rıza Baba karakterine 2006 yılından beri hayat veren Zafer Ergin'in veda edeceği konuşuluyor.

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Kullanıcılar ise 'Bir devrin sonu mu geliyor?' yorumunu yaptı.

Yenidoğan Çetesi fragmanı olay oldu! ' Yaşatsak dert öldürsek..." Yenidoğan Çetesi fragmanı olay oldu! ' Yaşatsak dert öldürsek..."
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar
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