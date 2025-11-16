Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş yıllar sonra dönüyor! Fenomen diziye dahil oldu

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Murat' karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Gamze Özçelik ile evliliğiyle de bir dönem sık sık anılan Uğur Pektaş'a sosyal medyada sık sık "Ekrana dön", "Oyunculuğa dön", "Arka Sokaklar'a dön" yorumları yağıyordu.

Herkes Uğur Pektaş’ın Arka Sokaklar’a dönmesini beklerken ünlü oyuncu Kuruluş Orhan’la el sıkıştı. Uğur Pektaş "Abdurrahman" rolüyle Kuruluş Orhan dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başka bir karakter için adı geçen Pektaş başarılı performansı üzerine “Abdurrahman” rolüyle Orhan’ın sağ kolu olarak fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan ani ayrılığı sonrası kadroya bomba isimler dahil oldu. İşte dizide yer alan oyuncular ve rolleri:

Mert Yazıcıoğlu – Orhan Bey

Mahassine Merabet – Nilüfer Hatun

Barış Falay – Şahinşah Bey

Bennu Yıldırımlar – Malhun Hatun

Şükrü Özyıldız – Flavius

Burak Sergen – Tekfur Saroz

Çağrı Şensoy – Cerkutay