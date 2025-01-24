Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Bu akşam hangi diziler var? 24 Ocak 2025 Cuma güncel Tv yayın akışı...

Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak gecesi yaşanan büyük bir faciayla sarsıldı. Grand Kartal Otel’de gece saat 03.30’da restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede otelin tamamına yayıldı.
238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu facia sonrası ülkemizde 1 gün süreyle milli yas ilan edildi.
Milli yas kapsamında televizyon kanallarının yayın akışları da değiştirildi ve dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilmedi. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam var mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
Kanal D yayın akışına göre cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kanal tarafından yayın akışında bir son dakika değişikliği söz konusu olur ise haberimizin içerisinde yer alacak.
Show Tv yayın akışına göre; Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Kanal tarafından yayın akışında bir son dakika değişikliği söz konusu olur ise haberimizin içerisinde yer alacak.
Star Tv yayın akışına göre; Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Yayın akışında bir son dakika değişikliği yaşandığı takdirde haberimizin içerisinde yer alacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yalı Çapkını
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13.30 - En Hamarat Benim
16.30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 - Fetih 1453
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor
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