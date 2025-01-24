Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Bu akşam hangi diziler var? 24 Ocak 2025 Cuma güncel Tv yayın akışı...

Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak gecesi yaşanan büyük bir faciayla sarsıldı. Grand Kartal Otel’de gece saat 03.30’da restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede otelin tamamına yayıldı.

238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu facia sonrası ülkemizde 1 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Milli yas kapsamında televizyon kanallarının yayın akışları da değiştirildi ve dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilmedi. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam var mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D yayın akışına göre cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kanal tarafından yayın akışında bir son dakika değişikliği söz konusu olur ise haberimizin içerisinde yer alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv yayın akışına göre; Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Kanal tarafından yayın akışında bir son dakika değişikliği söz konusu olur ise haberimizin içerisinde yer alacak.

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Star Tv yayın akışına göre; Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Yayın akışında bir son dakika değişikliği yaşandığı takdirde haberimizin içerisinde yer alacak.

24 OCAK 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yalı Çapkını

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13.30 - En Hamarat Benim

16.30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 - Fetih 1453

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor