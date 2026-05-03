Arnavut Kaldırımı klibindeki minik çocuk bakın kimmiş! Son haline yorum yağdı

Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı” adlı parçası, 90’lı yılların en unutulmaz hitlerinden biri olmuştu. Şarkı kadar klibi de izleyenlerin aklında kalmayı başardı.

Özellikle klipte yer alan şapkalı küçük çocuk, o dönem en çok dikkat çeken detaylardan biri haline gelmişti. Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanıdı.

Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü ve bir dizi oyuncusu oldu. Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, şimdilerde yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

Şimdilerde 35 yaşında olan Batuhan Aydar son olarak Kuruluş Osman ve Yasak Elma dizilerinde rol almış.

YORUM YAĞDI

Batuhan Aydar'ın sosyal medya üzerindeki paylaşımlarına; 'Bu ne yakışıklılık', 'Klipteki o küçük çocuk olamaz', 'Gülüşüne bayılıyorum', 'Karimazası yeter' gibi yorumlar yapılıyor.

BATUHAN AYDAR KİMDİR?

Aydar, 9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Adana'lıdır. 2012 yılında “Sadri Alışık Kültür Merkezi” kamera Önü Oyunculuk Eğitimi kursuna giden Batuhan Aydar, daha sonraki yıllarda Süeda Çil, Umut Kırcalı, Hakan Karsak, Durul Bazan gibi usta isimlerden oyunculuk eğitimi almıştır.

Kameralarla ilk tanışması henüz 6 aylıkken ACE reklamıyla olmuştur. Daha sonra oyunculuğa ara vermeden devam eden Aydar, 1993-1994 yılları arasında başrollerini Tekin Akmansoy ve Nevra Serezli’nin paylaştığı “Kaynanalar” dizisinde oynamıştır.

1995 yılında, yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı, Demet Sağıroğlu’nun unutulmaz “Arnavut Kaldırımı” klibinde oynamıştır. Yine 1996 yılında Demet Sağıroğlu’na “Aşk Perisi” adlı klipte eşlik etmiştir.

Küçük bir çocukken, hayranı olduğu Barış Manço'nun sunduğu "Adam Olacak Çocuk" adlı programına 1993 ve 1996 yılında iki kez katılmıştır.

1997 yılında "İlişkiler" adlı dizide, 1999 yılında Ayşecik adlı dizide, yine 1999 yılında başrollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide rol almıştır.