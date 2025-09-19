ARTBAT, 11 Ekim 2025’te Bonus Parkorman’da! Biletler Bubilet’te

Elektronik müziğin dünyaca ünlü ikilisi ARTBAT, 11 Ekim 2025’te Bonus Parkorman sahnesinde hayranlarıyla bir araya geliyor. Etkinlik, sadece müzik performanslarıyla değil; dev LED ekranlar, özel sahne tasarımı ve etkileyici görsel şovlarla da katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

İstanbul, ARTBAT’ın dünyaca ses getiren şovlarının en görkemli örneklerinden birine ev sahipliği yapacak.

Line-up:

ARTBAT

⁠Avalan Rokston

⁠Baset

Fred Lenix

⁠Mert Harmankaya

Etkinlik Detayları:

Tarih: 11 Ekim 2025

Yer: Bonus Parkorman, İstanbul

ARTBAT Hakkında:

Kiev’li prodüktörler Artur ve Batish tarafından kurulan ARTBAT, kısa sürede elektronik müzik dünyasında küresel bir fenomen hâline geldi. Mixmag tarafından “Yılın Yıldızları” seçilen ikili, Beatport listelerinde en çok satan sanatçılar arasında zirveye yerleşti. ‘Age of Love’ gibi hit parçaları ve David Guetta, Idris Elba gibi isimlerle yaptıkları iş birlikleri, elektronik müzikteki güçlü konumlarını pekiştirdi.

Tomorrowland ve EDC gibi dünyanın önde gelen festivallerinde on binlerce kişiye performans sergileyen ARTBAT, aynı zamanda kurucuları oldukları UPPERGROUND plak şirketiyle vizyoner sanatçıları destekliyor. Müzikleri, Emporio Armani ve Grand Seiko gibi global markaların kampanyalarında yer aldı; TikTok ve Roblox gibi dijital platformlarda ise milyonlarca dinleyiciye ulaştı.