Arzum Onan'dan oğlu Can'a duygusal doğum dünü mesaj

Eski model ve oyuncu Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla kutladı.

Onan, oğlu Can'ın doğum gününü kutlarken geçmişe dönük fotoğraflarını da paylaştı. Fotoğraflarda Can'ın bebeklik ve çocukluk dönemlerine ait kareler yer alırken, Arzum Onan'ın gençlik yıllarına ait fotoğraflar da dikkat çekti.

Arzum Onan, paylaşımına şu notu düştü: "20 Kasım 2000!.. O günden bugüne her nefesimde..."

Bu duygusal mesaj, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı ve çok sayıda yorum aldı.

Birçok takipçi, Arzum Onan'ın güzelliğine ve gençliğine de dikkat çekerek, yıllara meydan okuduğunu ifade etti.