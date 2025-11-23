MAGAZİN

Arzum Onan'dan oğlu Can'a duygusal doğum dünü mesaj

Arzum Onan, 20 Kasım'da doğan oğlu Can'ın yeni yaşını kutlarken, geçmişe dönük fotoğraflarla dolu bir paylaşım yaparak takipçilerini duygulandırdı. Onan'ın 'Her nefesimde...' notuyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

Eski model ve oyuncu Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla kutladı.

Onan, oğlu Can'ın doğum gününü kutlarken geçmişe dönük fotoğraflarını da paylaştı. Fotoğraflarda Can'ın bebeklik ve çocukluk dönemlerine ait kareler yer alırken, Arzum Onan'ın gençlik yıllarına ait fotoğraflar da dikkat çekti.

Arzum Onan dan oğlu Can a duygusal doğum dünü mesaj 1

Arzum Onan, paylaşımına şu notu düştü: "20 Kasım 2000!.. O günden bugüne her nefesimde..."

Arzum Onan dan oğlu Can a duygusal doğum dünü mesaj 2

Bu duygusal mesaj, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı ve çok sayıda yorum aldı.

Arzum Onan dan oğlu Can a duygusal doğum dünü mesaj 3

Birçok takipçi, Arzum Onan'ın güzelliğine ve gençliğine de dikkat çekerek, yıllara meydan okuduğunu ifade etti.

Arzum Onan dan oğlu Can a duygusal doğum dünü mesaj 4

