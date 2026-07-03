Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can yakışıklılığıyla sosyal medyayı salladı! 'Aynı annesi'

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Aslantuğ ile birlikte Karaköy'deki bir etkinlikte görüntülendi.

Anne oğulun davetteki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyunculuk kariyerine adım atan Can Aslantuğ yakışıklılığıyla dikkat çekti.

Can Aslantuğ'u görenler; 'aynı annesi', 'annesinin kopyası', 'annesine benziyor', 'doğuştan şanslı' gibi yorumlar yaptılar.

Can Aslantuğ kariyeriyle ilgili "Görüştüğümüz işler var ama netleşen bir iş yok. Çok heyecanlıyım, olsun diye dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Can Aslantuğ, gazetecilerin "Anne ve babadan gelen bir sorumluluk var mı?" sorusuna ise, "Tanıdıkça, gördükçe insanları her seferinde bir farkındalığa ulaşıyor. Ailem destekleyici çok destekleyici oldu. Kendi yolculuğum nereye varacak bilmiyorum ama onların benim arkamda olduğunu bilmek beni daha da cesaretlendiriyor" diye konuştu.

Arzum Onan ise oğlunun kariyeriyle ilgili olarak; "O kariyerini daha çok babasıyla yönetiyor. Nereye bakarsa bizi görecek ama" dedi.