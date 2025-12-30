Asena İbo Show'a nasıl geldi? Kimseye görünmeden içeri girdi

Bir dönemin bomba ikilisi Asena ve İbrahim Tatlıses yıllardır küstü. 22 yıl boyunca küs olan ikili geçtiğimiz günlerde İbo Show Yılbaşı Özel bölümünde barıştı. Peki bu süreç nasıl oldu?

Asena ve İbrahim Tatlıses'in İbo Show Yılbaşı Özel bölümündeki bazı anları günlerdir konuşuluyor. Tatlıses'in Asena'yı gördüğü anda ağlaması, Bülent Ersoy'un halleri derken bu duruma dair detaylar da Temizmagazin'de yer aldı.

İddiaya göre; Asena'nın kulisi "Yılbaşı özel İbo Show" çekimleri için Doğuş stüdyolarına gelen konuklardan ayrı bir bölüme alınmış. Asena, sırası geldiğinde stüdyodaki yerini almış. Tatlıses, Asena'yı o an görmüş! Ve gözyaşlarına hakim olamamış!

Geçmişi çok iyi bilen Bülent Ersoy'un verdiği tepki ve eliyle yüzünü kapaması da ilk an ki şaşkınlığı nedeniyle yaşanmış.

ŞİDDET YÜZÜNDEN AYRILMIŞTI

Asena, şiddet gördüğü için ayrıldığı İbrahim Tatlıses'le neler yaşamıştı? Temizmagazin durumu şöyle özetledi:

"İbrahim Tatlıses, dönemin İbo Show'unda sahneye çıkarttığı oryantal Asena'ya aşık olmuş, aynı dönemde Ayşegül Yıldız'la da ilişkisini bitirmemiş, çalkantılı aşk üçgeni de bir taraftan devam etmişti..."