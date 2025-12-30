MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Asena İbo Show'a nasıl geldi? Kimseye görünmeden içeri girdi

Bir döneme ilişkileriyle damga vuran İbrahim Tatlıses ve Asena yıllardır küstü. Asena boşanıp oryantalliğe döndü ve soluğu da İbo Show'da aldı. Bu barışmaya dair bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.

Asena İbo Show'a nasıl geldi? Kimseye görünmeden içeri girdi

Bir dönemin bomba ikilisi Asena ve İbrahim Tatlıses yıllardır küstü. 22 yıl boyunca küs olan ikili geçtiğimiz günlerde İbo Show Yılbaşı Özel bölümünde barıştı. Peki bu süreç nasıl oldu?

Asena ve İbrahim Tatlıses'in İbo Show Yılbaşı Özel bölümündeki bazı anları günlerdir konuşuluyor. Tatlıses'in Asena'yı gördüğü anda ağlaması, Bülent Ersoy'un halleri derken bu duruma dair detaylar da Temizmagazin'de yer aldı.

Asena İbo Show a nasıl geldi? Kimseye görünmeden içeri girdi 1

İddiaya göre; Asena'nın kulisi "Yılbaşı özel İbo Show" çekimleri için Doğuş stüdyolarına gelen konuklardan ayrı bir bölüme alınmış. Asena, sırası geldiğinde stüdyodaki yerini almış. Tatlıses, Asena'yı o an görmüş! Ve gözyaşlarına hakim olamamış!

Asena İbo Show a nasıl geldi? Kimseye görünmeden içeri girdi 2

Geçmişi çok iyi bilen Bülent Ersoy'un verdiği tepki ve eliyle yüzünü kapaması da ilk an ki şaşkınlığı nedeniyle yaşanmış.

Asena İbo Show a nasıl geldi? Kimseye görünmeden içeri girdi 3

ŞİDDET YÜZÜNDEN AYRILMIŞTI

Asena, şiddet gördüğü için ayrıldığı İbrahim Tatlıses'le neler yaşamıştı? Temizmagazin durumu şöyle özetledi:

Asena İbo Show a nasıl geldi? Kimseye görünmeden içeri girdi 2

"İbrahim Tatlıses, dönemin İbo Show'unda sahneye çıkarttığı oryantal Asena'ya aşık olmuş, aynı dönemde Ayşegül Yıldız'la da ilişkisini bitirmemiş, çalkantılı aşk üçgeni de bir taraftan devam etmişti..."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekip Mardin'de mahsur kaldı! O ise Paris'e gidip...Ekip Mardin'de mahsur kaldı! O ise Paris'e gidip...
Zor günler geçiriyordu! Bir acı haber daha aldıZor günler geçiriyordu! Bir acı haber daha aldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses asena
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.