Survivor'da tansiyon hiç düşmüyor! Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti! Acun Ilıcalı kararını verdi

Survivor 2026 All Star-Ünlüler ve Gönüllüler yarışında yine yer yerinden oynadı. Heyecanın bir an olsun düşmediği Dominik'te bu defa Nagihan ile Seren Ay kavgası gündem oldu. Acun Ilıcalı iki isim hakkında kararını verdi.

Survivor'da tansiyon hiç düşmüyor! Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti! Acun Ilıcalı kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Survivor 2026 All Star-Ünlüler ve Gönüllüler yarışında yine nefesler tutuldu. Yarışmanın son bölümüne Nagihan ile Seren Ay arasındaki kavga damga vurdu.

Ünlüler takımındaki Seren Ay ve Nagihan'ın yıldızı bir türlü barışmazken ikili arasında sandalye fırlatma tartışması yaşanmıştı. Yayınlanan yeni bölümde ise bu olayın daha da büyüdüğü ortaya çıktı.

Survivor da tansiyon hiç düşmüyor! Nagihan, Seren Ay ı hastanelik etti! Acun Ilıcalı kararını verdi 1

Survivor son bölümde Nagihan ve Seren Ay arasında bulaşık yıkama kavgası çıktı. Nagihan sinirlerine hakim olamayarak, Seren Ay'a saldırıda bulundu. İzleyenleri şoke eden kavga sonrası Acun Ilıcalı konseyde kararını verdi. Ilıcalı, "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı. Sonunda da Nagihan Seren Ay'a saldırdı. Seren Ay'ın kolunda maalesef hasar var. Kendisi gözetim altında.

Survivor da tansiyon hiç düşmüyor! Nagihan, Seren Ay ı hastanelik etti! Acun Ilıcalı kararını verdi 2

Uyarmaya çalıştım olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadım. Ben yarışmacıları ailem gibi gördüm. Aileleri benim kızıma saldırıldı derken, kusura bakmayın sorumlusu benim. " sözleriyle konseye damgasını vurdu.

Survivor da tansiyon hiç düşmüyor! Nagihan, Seren Ay ı hastanelik etti! Acun Ilıcalı kararını verdi 3

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından, Nagihan hakkında alınan kararı açıkladı. Ilıcalı, Nagihan'ın mavi takıma geçtiğini ve 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı.

KIRMIZI VE MAVİ TAKIMDA DEĞİŞİKLİK

Takımlarda yer değişikliği olduğunu da sözlerine ekleyen Ilıcalı, Nefise ve Büşra'nın da mavi takıma geçtiğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere kavga dominik
