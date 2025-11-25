Aşk hayatında kriz! Can Yaman'ın sevgilisi kim? Kimse bunu beklemiyordu

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Birkaç ay önce uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle boy göstermişti. Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapıyordu.

KİMSE İNANAMADI

Her fırsatta aşk dolu pozlar yayınlayan Can Yaman'dan şaşırtan bir hamle geldi. Hem oyuncu Can Yaman hem de sevgilisi Sara Bluma sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarttılar.

Çiftin, fotoğraflarını ise kaldırmadıkları görüldü. Bu durum da sosyal medyada, "Belki barışırız diye açık kapı bırakmışlar", "Sözde ayrılık olmuş" yorumlarına neden oldu.

SARA BLUMA KİMDİR?

Sara Chichani, sahne adıyla Sara Bluma 1996 yılında dünyaya geldi. Cezayir kökenli olan Bluma, çocukluk ve gençlik yıllarını Avrupa’da geçirdi.

Ibiza’da dans pistlerinde DJ’lik yaptı; dinamik ve özgün setleriyle dikkat çekti. 2020’de İtalya’daki “The Sanctuary Eco Retreat”’te kadrolu DJ olarak görev aldı.

2022’de çıkardığı ilk albümü Teenage Dream, müzik eleştirmenleri tarafından olumlu karşılandı ve onu global elektronik müzik sahnesine taşıdı.