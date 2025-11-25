MAGAZİN

Aşk hayatında kriz! Can Yaman'ın sevgilisi kim? Kimse bunu beklemiyordu

Fox Tv'de yayınlanan Bay Yanlış dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerine yurt dışında devam ediyor. Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Yaman, Sara Bluma ile aşkını ilan etmiş her fırsatta da aşk pozlarını yayınlamıştı. Ancak büyük aşkta kriz iddiaları gündeme geldi.

Öznur Yaslı İkier

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Birkaç ay önce uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle boy göstermişti. Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapıyordu.

KİMSE İNANAMADI

Her fırsatta aşk dolu pozlar yayınlayan Can Yaman'dan şaşırtan bir hamle geldi. Hem oyuncu Can Yaman hem de sevgilisi Sara Bluma sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarttılar.

Çiftin, fotoğraflarını ise kaldırmadıkları görüldü. Bu durum da sosyal medyada, "Belki barışırız diye açık kapı bırakmışlar", "Sözde ayrılık olmuş" yorumlarına neden oldu.

SARA BLUMA KİMDİR?

Sara Chichani, sahne adıyla Sara Bluma 1996 yılında dünyaya geldi. Cezayir kökenli olan Bluma, çocukluk ve gençlik yıllarını Avrupa’da geçirdi.

Ibiza’da dans pistlerinde DJ’lik yaptı; dinamik ve özgün setleriyle dikkat çekti. 2020’de İtalya’daki “The Sanctuary Eco Retreat”’te kadrolu DJ olarak görev aldı.

2022’de çıkardığı ilk albümü Teenage Dream, müzik eleştirmenleri tarafından olumlu karşılandı ve onu global elektronik müzik sahnesine taşıdı.

Can Yaman
