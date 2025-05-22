Aşk-ı Memnu orada çekildi! 11 dönem arazi üzerine kurulu, 23 odalı çiftlik evi satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Halid Ziya Uşaklıgil'in eserinden televizyona uyarlanan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği çiftlik evi satışa çıktı.

Dizide 'Arsen Hanım' karakterinin çiftlik evi olan devasa yapı için ilan bile açıldı.

Çatalca Ovayenice mahallesinde yer alan çiftlik evi tam tamına 10 bin 665 metrekarelik bir alana kurulu.

Çiftlik evinde 18'i süit olmak üzere 23 oda ve 9 banyo bulunuyor. Deniz manzaralı ve tamamı tek katlı olan çiftlik evi için istenen rakam ise 135 milyon TL.