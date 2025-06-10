'Aşk' iddiası adayı karıştırmıştı! Survivor Adem Kılıççı ile Aycan Yanaç birlikte mi? Canlı yayında açıkladı

Survivor'da 2025 şampiyonun belli olmasına sayılı günler kaldı. Survivor'da 31 Mayıs akşamı Aycan Yanaç ve Sevgi İvme düellosu nefesleri kesti. Gecenin sonunda adaya veda eden isim Aycan oldu.

Yarışmaya veda eden Aycan Yanaç, ülkeye döner dönmez Survivor Panorama programının konuğu oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aycan Yanaç, Adem Kılıççı ile aralarında aşk olduğu iddialarına da yanıt verdi.

İDDİALARA NOKTA KOYDU

Survivor Aycan; ''Adem ile aşk haberim çıktı, ben ona ağabey diyorum ne aşkı. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmanın imkanı yok. Ağabey diyorum. Bana dışarıda da 'sarı fırtına' derdi. Tamamen sosyal medyanın yaptığı bir şey. Yakıştırdıkları için.'' sözleriyle haklarında çıkan aşk iddialarını yalanladı.