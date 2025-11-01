Aşk ve Gözyaşı dizisinde kriz büyüdü! Önce günü sonra hikayesi değişti! Bir isim veda etti

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Güney Kore yapımı Queen of Tears'den uyarlanan dizisi Aşk ve Gözyaşı setinde senarist krizi çıktı.

Önce yönetmeni, sonra yayın günü, en sonda senaristi değiştirilen dizinin yeni bölümü de bir hafta ertelenmişti. Final iddialarıyla gündeme gelen Aşk ve Gözyaşı dizisinde şimdi de ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi.

ŞAŞIRTAN VEDA

Hikayesi değiştirilen diziye iddialı bir isim veda etti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen haftalarda Meyra’nın (Hande Erçel) eski sevgilisi Ercan rolüyle diziye hızlı bir giriş yapan Berk Cankat, 6. bölüm projeden ayrıldı.

Ercan’ın ölümü Selim (Barış Arduç) için de zor günlerin başlangıcı oluyor. Yakışıklı oyuncu son olarak “Zeytin Ağacı” dizisinde Yunan Yorgo karakterine hayat vermişti.