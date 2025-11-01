MAGAZİN

Aşk ve Gözyaşı dizisinde kriz büyüdü! Önce günü sonra hikayesi değişti! Bir isim veda etti

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolde olduğu Queen Of Tears dizisinin yerli uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı dizisinde yönetmen ve senarist değişikliği sebebiyle set durdurulmuştu. Yeni bölümüne bir hafta ara verilen dizinin önce yayın günü sonra da hikayesi değişti. Ancak dizide bu defa da ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Güney Kore yapımı Queen of Tears'den uyarlanan dizisi Aşk ve Gözyaşı setinde senarist krizi çıktı.

Aşk ve Gözyaşı dizisinde kriz büyüdü! Önce günü sonra hikayesi değişti! Bir isim veda etti 1

Önce yönetmeni, sonra yayın günü, en sonda senaristi değiştirilen dizinin yeni bölümü de bir hafta ertelenmişti. Final iddialarıyla gündeme gelen Aşk ve Gözyaşı dizisinde şimdi de ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi.

Aşk ve Gözyaşı dizisinde kriz büyüdü! Önce günü sonra hikayesi değişti! Bir isim veda etti 2

ŞAŞIRTAN VEDA

Hikayesi değiştirilen diziye iddialı bir isim veda etti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen haftalarda Meyra’nın (Hande Erçel) eski sevgilisi Ercan rolüyle diziye hızlı bir giriş yapan Berk Cankat, 6. bölüm projeden ayrıldı.

Aşk ve Gözyaşı dizisinde kriz büyüdü! Önce günü sonra hikayesi değişti! Bir isim veda etti 3

Ercan’ın ölümü Selim (Barış Arduç) için de zor günlerin başlangıcı oluyor. Yakışıklı oyuncu son olarak “Zeytin Ağacı” dizisinde Yunan Yorgo karakterine hayat vermişti.

