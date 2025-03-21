Aşk ve Mavi'nin Safiye'si Alayça Öztürk'ün acı günü! Annesini kaybetti

Yayınlandığı döneme damga vuran Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı "Safiye Göreçki" karakteriyle hafızalarımızda yer edinen Alayça Öztürk annesini kaybetti.

Ünlü oyuncunun annesi Gülümser Hanaylı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öztürk, annesini bugün öğle namazına müteakip Şakirin Camii’nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlayacak.

Annesi için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı;

"Canm annem Gülümser Hanaylı’nın cenazesi cuma öğlen namazında Şakirin Camisi’nden kalkacak. Her şey için teşekkür ederim. Canım annem… Tek başına büyüttün beni… İyi ki benim annemdin. Seni çok seviyorum… Can cana 40 yıl…"