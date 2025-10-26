MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aşkın Nur Yengi gizli emlak zengini çıktı! İstanbul'dan ABD'ye uzanan yatırımlar...

Ünlü isimlerin nerelere yatırım yaptıkları, kazançları sık sık gündeme geliyor. Son olarak Aşkın Nur Yengi'nin gizli emlak zengini olduğu iddiaları gündeme geldi.

Aşkın Nur Yengi gizli emlak zengini çıktı! İstanbul'dan ABD'ye uzanan yatırımlar...

Son dönemde birçok ünlü isim, sadece sahne ya da ekran performanslarıyla değil, yaptıkları yatırımlarla da adından söz ettiriyor.Farklı alanlarda yatırım yapan ünlüler, kazançlarını akıllıca değerlendirerek servetlerine servet katıyor.

Müge Dağıstanlı Yeniçağ'da yer alan yazısında sanat dünyasının konuştuğu bir şarkıcıyı açıkladı.

Aşkın Nur Yengi gizli emlak zengini çıktı! İstanbul dan ABD ye uzanan yatırımlar... 1

Gazeteci Dağıstanlı yazısında şunları söyledi:

"Aşkın Nur Yengi, sanat dünyasının gizli emlak zengini. Yatırımını ağırlıklı olarak İstanbul’a yapmış. Sonraki hedefleri de İngiltere, Fransa-Nice ve ABD olmuş. Bu ülkelerde aldığı evler de en pahalı ve lüks caddelerden…

Yengi’nin emlak yatırımı konusunda öngörüsü o kadar yüksekmiş ki, onun için “Sanat dünyasında ticaretten bu kadar iyi anlayan yok” deniliyor. Eskiden Müjde Ar için böyle söylenirdi."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O yayınlara daha fazla dayanamadı! O yayınlara daha fazla dayanamadı!
Fenomen 3 diziye büyük talep! "Bölüm başına 200 bin dolar..." Fenomen 3 diziye büyük talep! "Bölüm başına 200 bin dolar..."

Anahtar Kelimeler:
Aşkın Nur Yengi yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.