Aşkın Nur Yengi gizli emlak zengini çıktı! İstanbul'dan ABD'ye uzanan yatırımlar...

Son dönemde birçok ünlü isim, sadece sahne ya da ekran performanslarıyla değil, yaptıkları yatırımlarla da adından söz ettiriyor.Farklı alanlarda yatırım yapan ünlüler, kazançlarını akıllıca değerlendirerek servetlerine servet katıyor.

Müge Dağıstanlı Yeniçağ'da yer alan yazısında sanat dünyasının konuştuğu bir şarkıcıyı açıkladı.

Gazeteci Dağıstanlı yazısında şunları söyledi:

"Aşkın Nur Yengi, sanat dünyasının gizli emlak zengini. Yatırımını ağırlıklı olarak İstanbul’a yapmış. Sonraki hedefleri de İngiltere, Fransa-Nice ve ABD olmuş. Bu ülkelerde aldığı evler de en pahalı ve lüks caddelerden…

Yengi’nin emlak yatırımı konusunda öngörüsü o kadar yüksekmiş ki, onun için “Sanat dünyasında ticaretten bu kadar iyi anlayan yok” deniliyor. Eskiden Müjde Ar için böyle söylenirdi."