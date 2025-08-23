MAGAZİN

Aşkları kısa sürmüştü! Ece Erken'den Sinan Akçıl açıklaması! 'Çok peşimden koştu'

Sinan Akçıl ve Ece Erken aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Hızlı başlayan aşk hızlı sona ermişti. Ece Erken'den ayrılık sonrası dikkat çekem bir açıklama geldi.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü sunucu Ece Erken, 2022 yılında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Yaşadığı büyük kaybın ardından zor günlerden geçen Erken 3 yılın sonunda sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü sunucu kalbini bir süre aşka kapattıktan sonra, gönlünü şarkıcı Sinan Akçıl'a kaptırmıştı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu aşk beklenenden kısa sürdü.

Ece Erken ayrılık sonrası şaşırtan bir itirafta bulundu. Erken aşklarının 3 ay kadar sürdüğünü söyleyip 'Sinan çok peşimden koştu, konuya Eymen’den girdi' ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı ile arkadaşlığı ve programına katıldığında ünlü popçuya enişte demesi sebebiyle “enişteci” damgası yiyen Erken, 'Burcu Kıratlı ile hiç arkadaşlığım yoktu. O gün yayını Şafak izliyordu. Şafak kızmasın diye enişte demiştim.' dedi.

