Aslı Enver Enfes Bir Akşam'ın galasına damga vurdu! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı

Uzun bir aradan sonra başrolünü Engin Akyürek ile paylaşacağı ve Netflix'te yayınlanacak olan Enfes Bir Akşam dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aslı Enver yeni projesinin galasına damga vurdu. Ünlü oyuncu saçı, makyajı ve iddialı elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbullu Gelin, Kavak Yelleri ve Suskunlar gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver uzun bir aradan sonra başrolünü Engin Akyürek ile paylaşacağı Netflix'te yayınlanacak olan Enfes Bir Akşam dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Aslı Enver yeni projesinin galasına güzelliğiyle damga vurdu. Saçları, makyajı ve iddialı elbisesiyle beğeni toplayan Enver bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Aslı Enver Enfes Bir Akşam ın galasına damga vurdu! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı 1

YORUM YAĞDI

Enver'e sosyal medyada; 'izlemek için sabırsızlanıyorum', 'saçları olay', 'makyajı çok güzel olmuş', 'aşırı güzel görünüyor' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Aslı Enver Enfes Bir Akşam ın galasına damga vurdu! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı 2

Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evlilikten sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 2023 yılında anne olan Enver kızına Elay adını verdi.

Aslı Enver Enfes Bir Akşam ın galasına damga vurdu! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı 3

İstanbullu Gelin dizisi Aslı Enver
