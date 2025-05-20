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Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Ünlü sunucu Aslı Hünel ile 'Aynalı Tahir' dizisiyle tanınan oyuncu Saruhan Hünel'in annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ünlü kardeşler bu süreçte sık sık sevenlerinden dua istemişti. Ancak acı haber geldi. Hünel kardeşler, anneleri Şükran Hünel'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in acı günü! Annesi hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı ve oyuncu Aslı Hünel ile Saruhan Hünel, anne acısıyla sarsıldı. Hünel kardeşlerin bir süredir hastanede tedavi gören annesi Şükran Hünel, hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyuran Aslı Hünel; "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakk'ın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Aslı Hünel

Aslı Hünel, daha sonra annesinin cenazesine dair detayları paylaştı; "Canımız annemizin cenazesi; 21 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanımıza defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin"

ASLI 2

SARUHAN

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Aslı Hünel Saruhan Hünel
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