Aslıhan Karalar’dan anneannesine veda! 'Tanıdığım en özel kadındı'

Best Model Of Turkey 2017'de birinci olan ve kariyerine oyunculukla devam eden Aslıhan Karalar'ın anneannesi Zülfiye Maleri, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu, acı haberi "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekânını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" diyerek duyurdu.

Anneannesinin vefatıyla sarsılan Aslıhan Karalar, duygusal bir paylaşım yaptı.

"BEN NEREDEYSEM ORADA OLMAYI SEÇTİ"



Anneannesiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Anneannem… Hayatımın anlamı… Beni büyüten, her adımımı göğsünde taşıyan. 40 yıl Ankara’da yaşadıktan sonra, ben İstanbul’a taşınınca hiç tereddüt etmeden yanıma geldi. Ben neredeysem o da orada olmayı seçti" dedi.

Oyuncu olmak için güzellik yarışmasına katıldığını ve bu sadece anneannesinin bildiğini ifade eden Karalar, "Oyunculuğa başladığımda benim çabamı, emeğimi ve sanata olan aşkımı anneannem gördü ve en büyük desteği hep o verdi" ifadelerini kullandı.

Anneannesinin kendisini hep desteklediğini ve hep yanında olduğunu belirten Aslıhan Karalar, "26 yılı dolu dolu onunla yaşadım. Her başarımın, her düşüşümün, her yeniden doğuşumun şahidiydi. Bugün yanımda olmasa da bana bıraktığı en büyük miras; güç, sevgi, koşulsuz bağlılık ve öğretileri… Her koşulda güçlü olmayı bana o öğretti" dedi.

"BENİM KAHRAMANIM"



"Güçlü kalacağım" diyen Karalar, sözlerini "Ve hep gururla söyleyeceğim: Benim anneannem tanıdığım en güçlü, en özel kadın. Benim kahramanım" diye noktaladı.