MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aslıhan Karalar’dan anneannesine veda! 'Tanıdığım en özel kadındı'

Oyuncu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz hafta anneannesi Zülfiye Maleri'yi toprağa verdi. Ünlü isim, anneannesinin vefatı sonrası duygusal bir paylaşım yaptı.

Aslıhan Karalar’dan anneannesine veda! 'Tanıdığım en özel kadındı'
Öznur Yaslı İkier

Best Model Of Turkey 2017'de birinci olan ve kariyerine oyunculukla devam eden Aslıhan Karalar'ın anneannesi Zülfiye Maleri, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu, acı haberi "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekânını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" diyerek duyurdu.

Anneannesinin vefatıyla sarsılan Aslıhan Karalar, duygusal bir paylaşım yaptı.

Aslıhan Karalar’dan anneannesine veda! Tanıdığım en özel kadındı 1

"BEN NEREDEYSEM ORADA OLMAYI SEÇTİ"

Anneannesiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Anneannem… Hayatımın anlamı… Beni büyüten, her adımımı göğsünde taşıyan. 40 yıl Ankara’da yaşadıktan sonra, ben İstanbul’a taşınınca hiç tereddüt etmeden yanıma geldi. Ben neredeysem o da orada olmayı seçti" dedi.

Oyuncu olmak için güzellik yarışmasına katıldığını ve bu sadece anneannesinin bildiğini ifade eden Karalar, "Oyunculuğa başladığımda benim çabamı, emeğimi ve sanata olan aşkımı anneannem gördü ve en büyük desteği hep o verdi" ifadelerini kullandı.

Aslıhan Karalar’dan anneannesine veda! Tanıdığım en özel kadındı 2

Anneannesinin kendisini hep desteklediğini ve hep yanında olduğunu belirten Aslıhan Karalar, "26 yılı dolu dolu onunla yaşadım. Her başarımın, her düşüşümün, her yeniden doğuşumun şahidiydi. Bugün yanımda olmasa da bana bıraktığı en büyük miras; güç, sevgi, koşulsuz bağlılık ve öğretileri… Her koşulda güçlü olmayı bana o öğretti" dedi.

Aslıhan Karalar’dan anneannesine veda! Tanıdığım en özel kadındı 3

"BENİM KAHRAMANIM"

"Güçlü kalacağım" diyen Karalar, sözlerini "Ve hep gururla söyleyeceğim: Benim anneannem tanıdığım en güçlü, en özel kadın. Benim kahramanım" diye noktaladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son pozları olay oldu! Beğeni yağdıSon pozları olay oldu! Beğeni yağdı
Taciz ifşaları gündemdeydi! Kadrodan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildiTaciz ifşaları gündemdeydi! Kadrodan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi

Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Karalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza atmak üzere!

İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza atmak üzere!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Hakan Çalhanoğlu'nda sıcak gelişme! Adım adım Türkiye'ye...

Hakan Çalhanoğlu'nda sıcak gelişme! Adım adım Türkiye'ye...

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

Von der Leyen'a uçakta şok! Pilotlar da neye uğradığını şaşırdı

Von der Leyen'a uçakta şok! Pilotlar da neye uğradığını şaşırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.