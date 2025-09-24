Aslıhan Malbora aşka geldi! Çağatay Ulusoy'un doğum gününde kural bozdu

İçerde, Gaddar, Terzi, Kübra ve Eşref Rüya gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ulusoy, bugüne kadar sevgilisiyle herhangi bir kare paylaşmamıştı. Ancak bu doğum günü, ikili için bir dönüm noktası oldu.

Malbora, Instagram hesabında paylaştığı kısa bir videoyla, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Videoda Ulusoy’un otomobil kullandığı anlara yer verilirken, paylaşıma doğum tarihi ve kırmızı kalp emojisi eşlik etti.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Aslıhan Malbora'nın bu jesti, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ulusoy’un doğum günü şerefine yapılan bu paylaşım, çiftin ilişkisini kamuoyuna ilk kez açıkça duyurmuş oldu.