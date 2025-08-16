MAGAZİN

Astrolog Nuray Sayarı evlendi, gelinliği sosyal medyanın diline düştü

54 yaşındaki ünlü astrolog Nuray Sayarı, Almanya’da yaşayan iş insanı Ahmet Destan ile 15 Ağustos 2025’te dünyaevine girdi. Beykoz Açarkent’teki ışıltılı kına gecesinin ardından yapılan düğünde Sayarı’nın kabarık, çiçek aplikeli gelinliği geceye damga vurdu.

Kubra Akalın

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, ikinci kez dünyaevine girerek hayatının en özel günlerinden birini yaşadı. 54 yaşındaki Sayarı, Almanya’da yaşayan iş insanı Ahmet Destan ile 15 Ağustos 2025’te gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi.

Düğün günü Nuray Sayarı’nın tercih ettiği gelinlik, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Prenses kesim formundaki gelinlik; çok katlı tülleri, üç boyutlu çiçek aplikeleri ve uzun duvağıyla sahneye çıkmış gibi bir hava yarattı. Gösterişli tasarım, açık hava düğününde dramatik bir etki oluşturdu.

Nuray Sayarı gelinliğine dair “Eşim öyle kolay kolay beğenmez, eşim beğendiyse tamam” dedi demesine ama sosyal medya çok da böyle düşünmüyordu.

Gelinlik, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bir grup, “tam bir masal gelinliği” yorumunu yaparken, bir kısım ise “krem şanti” benzetmesi yaptı.

