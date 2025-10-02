Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini peş peşe paylaştı

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor.

Tam 30 kilo veren ve değişimiyle gündemden düşmeyen Ata Demirer şimdi de özel hayatıyla dikkat çekti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ünlü komedyen, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Demirer, son paylaşımıyla gündem oldu.

Ata Demirer, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile romantik karelerini peş peşe yayınladı.

Ünlü ismin mutluluk pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.