Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini peş peşe paylaştı

Ünlü komedyen ve müzisyen Ata Demirer son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Değişimiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Ata Demirer bir süredir birlikte olduğu Dilara Alemdar ile romantik karelerini peş peşe paylaştı.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini peş peşe paylaştı 1

Tam 30 kilo veren ve değişimiyle gündemden düşmeyen Ata Demirer şimdi de özel hayatıyla dikkat çekti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ünlü komedyen, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini peş peşe paylaştı 2

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Demirer, son paylaşımıyla gündem oldu.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini peş peşe paylaştı 3

Ata Demirer, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile romantik karelerini peş peşe yayınladı.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisini peş peşe paylaştı 4

Ünlü ismin mutluluk pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ata Demirer
