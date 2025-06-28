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Ateşli sahneleri gündemden düşmüyor! Hande Erçel peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Barış Arduç ile Aşkı Hatırla dizisindeki ateşli sahneleri uzun süre magazin manşetlerinden düşmeyen Hande Erçel şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İddialı kostümüyle peş peşe pozlar veren Erçel'in kareleri kısa sürede beğeni topladı.

Ateşli sahneleri gündemden düşmüyor! Hande Erçel peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Barış Arduç ve Hande Erçel son günlerde gündemden düşmüyor. Aşkı Hatırla dizisindeki ateşli sahneleriyle özel hayatları da gündemde olan Barış Arduç ve Hande Erçel'in her hareketi konuşuluyor.

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Hakan Sabancı ile uzun süredir birlikte olan Hande Erçel bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

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İddialı kostümüyle peş peşe pozlar veren Erçel'in kareleri beğeni topladı. Hande Erçel, 31,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı.

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Erçel'in son karelerine sevenlerinden kısa sürede yorum yağdı. Ünlü isme; 'harika görünüyor', 'yine olaysın', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Hande Erçel
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