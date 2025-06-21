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Ateşli sahneleri gündemdeydi! Hande Erçel sütyesiz tarzıyla dikkat çekti! Bakan bir daha baktı

Son dönemde dijital platformlarda yaptığı işlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel Barış Arduç'la başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki cesur sahneleriyle çok konuşuldu. Erçel şimdi de yüzü olduğu mücevher markasının Milano'daki davetinde boy gösterdi. Ünlü ismin davet tarzı kısa sürede gündem oldu.

Ateşli sahneleri gündemdeydi! Hande Erçel sütyesiz tarzıyla dikkat çekti! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve son dizisi Aşkı Hatırla'daki ateşli sahneleriyle adından söz ettiren Hande Erçel magazin manşetlerinden bir an olsun düşmüyor.

Yüzü olduğu mücevher markasının Milano'daki davetinde boy gösteren ünlü oyuncu iddialı davet tarzıyla dikkat çekti.

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Özel davet için pantolon ceket takımı tercih eden Erçel, ceketinin içine sütyen dahi giymedi.

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Kombinini şık takıları ile tamamlayan Erçel'in bu tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Hande Erçel'in cesur tarzı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni toplarken bazıları tarafından da eleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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