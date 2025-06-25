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Ateşli sahneleri sonrası ayrılık iddiaları gündemdeydi! Hande Erçel aileye girdi! İşte sürpriz kare...

Barış Arduç ile 'Aşkı Hatırla' dizisindeki ateşli sahneleri sosyal medyada gündem olan Hande Erçel'in bu sahneler sonrası Hakan Sabancı'yla arasının bozulduğu hatta ayrıldıkları iddiaları gündeme gelmişti. Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Hacı Sabancı’nın doğum günü birlikte katıldı. Ünlü çiftten yeni kare geldi.

Ateşli sahneleri sonrası ayrılık iddiaları gündemdeydi! Hande Erçel aileye girdi! İşte sürpriz kare...
Öznur Yaslı İkier

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, uzun süredir devam eden ilişkileriyle gündemde kalmayı sürdürüyor.

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Önceki gün, Hande Erçel’in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri yüzünden Hakan Sabancı'nın tepkisini çektiği, ilişkinin sona erdiği iddiaları gündeme gelmişti.

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Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı’nın 38'inci doğum günü kutlamasına Hande Erçel ile katıldı. Davete birlikte katılan çift, ayrılık iddiaların bu şekilde yalanlamış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
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