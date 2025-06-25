Ateşli sahneleri sonrası ayrılık iddiaları gündemdeydi! Hande Erçel aileye girdi! İşte sürpriz kare...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, uzun süredir devam eden ilişkileriyle gündemde kalmayı sürdürüyor.
Önceki gün, Hande Erçel’in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri yüzünden Hakan Sabancı'nın tepkisini çektiği, ilişkinin sona erdiği iddiaları gündeme gelmişti.
Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı’nın 38'inci doğum günü kutlamasına Hande Erçel ile katıldı. Davete birlikte katılan çift, ayrılık iddiaların bu şekilde yalanlamış oldu.
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