ATV Zembilli dizisinin fişini çekti! Zembilli dizisi ne zaman final yapacak?

Holding, Annem Ankara, Siyah Kalp gibi dizilerin final haberlerinin ardından bir dizi daha reytinglere yenildi. Atv’nin cuma akşamları seyirciyle buluşan Üs Yapım imzalı dizisi Zembilli ekrana veda ediyor. Süreyya Yaşar Önal’ın yapımcılığını üstlendiği dizi 15 bölüm bile göremeyecek.

Son olarak 11. bölümü yayınlanan Zembilli dizisi reytingleri beklentinin altında kalınca bitirildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zembilli dizisi 13. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

ZEMBİLLİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Proje tasarımı Cemil Yavuz’a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan’a ait olan Zembilli’nin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyordu. Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk gibi oyuncuları buluşturan dizi İzmir Birgi’de çekiliyordu.