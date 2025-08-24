MAGAZİN

Ayak ve küvet pozu olay olmuştu! Somer Sivrioğlu genç sevgilisiyle yine aşka geldi

Ünlü şef Somer Sivrioğlu kendisinden 25 yaş küçük yeni sevgilisi Tilbe Uslu ile tatil yapmaya doymadı. Küvet ve ayak pozlarıyla adından söz ettiren çift yine tatilde yine aşka geldi.

Kubra Akalın

MasterChef jürisi olan Somer Sivrioğlu özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandıktan sonra sık sık özel hayatıyla anılır oldu.

Boşanmanın ardından Somer Şef bir süre 31 yaşındaki genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişki sessiz sedasız bittikten sonra ise ünlü şef Ayşe Özyılmazel ile bir beraberlik yaşamıştı.

PLAJDA AŞK POZU

Somer Sivrioğlu şimdilerde ise kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor. Bu aşkta ise sık sık ilginç pozlar sosyal medyada konuşuluyor. Yatakta poz veren çift ayak detayıyla dile düştükten sonra bir de küvet pozu vermişti.

Sosyal medyada çok konuşulan bu pozlardan sonra Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu yine aşka geldi. Denizde dudak dudağa poz veren ikiliye yine yorum yağdı.

Özellikle Uslu'nun yaşı çok fazla eleştiri aldı.

Somer Sivrioğlu
