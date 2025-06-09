Somer Sivrioğlu'nun genç aşkı paylaştı, dile düştü! "Midem bulandı o ayak ne?"

MasterChef jürisi olan Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı.

Boşanmanın ardından Somer Şef bir süre 31 yaşındaki genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişki sessiz sedasız bittikten sonra ise ünlü şef Ayşe Özyılmazel ile bir beraberlik yaşamıştı.

Bir süre küs kalıp barışan çift daha sonra ayrılık kararı aldı. Somer Sivrioğlu şimdi ise kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor.

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Somer Şef son olarak yeni sevgilisi Tilbe Uslu ile birlikte Dalyan'da görüntülenmişti.

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Tatillerine devam eden çiftten Tilbe Uslu'nun sosyal medyada paylaşımı dikkat çekti. X kullanıcıları, Somer Sivrioğlu'nun ayak fotoğrafına kayıtsız kalamadı.

Sosyal medyada bu fotoğrafı görenler "Midem bulandı durup dururken", "Ya hassas içerik uyarısı koyun şunlara", "Vallahi tadım kaçtı", "O ayak ne?" yorumlarında bulundu.