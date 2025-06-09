MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Somer Sivrioğlu'nun genç aşkı paylaştı, dile düştü! "Midem bulandı o ayak ne?"

Ünlü şef Somer Sivrioğlu yeni aşka yelken açtı. Kendisinden 25 yaş küçük yeni sevgilisi Tilbe Uslu ile tatilde olan Somer Şef dile düştü. Genç sevgilinin sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu.

Somer Sivrioğlu'nun genç aşkı paylaştı, dile düştü! "Midem bulandı o ayak ne?"
Kubra Akalın

MasterChef jürisi olan Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı.

Boşanmanın ardından Somer Şef bir süre 31 yaşındaki genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişki sessiz sedasız bittikten sonra ise ünlü şef Ayşe Özyılmazel ile bir beraberlik yaşamıştı.

Bir süre küs kalıp barışan çift daha sonra ayrılık kararı aldı. Somer Sivrioğlu şimdi ise kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor.

3797902_44541c63650da74a1fb608243df1b258

YORUMLAR GECİKMEDİ

Somer Şef son olarak yeni sevgilisi Tilbe Uslu ile birlikte Dalyan'da görüntülenmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni sevgilisiyle görüntülendi! Aşka geldi Yeni sevgilisiyle görüntülendi! Aşka geldi

Tatillerine devam eden çiftten Tilbe Uslu'nun sosyal medyada paylaşımı dikkat çekti. X kullanıcıları, Somer Sivrioğlu'nun ayak fotoğrafına kayıtsız kalamadı.

Sosyal medyada bu fotoğrafı görenler "Midem bulandı durup dururken", "Ya hassas içerik uyarısı koyun şunlara", "Vallahi tadım kaçtı", "O ayak ne?" yorumlarında bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10. Yargı Paketi ile tahliye oldu! Son halini sosyal medyayı salladı10. Yargı Paketi ile tahliye oldu! Son halini sosyal medyayı salladı
"Bu nasıl yırtmaç?" dedirtti! Bir bakan bir daha baktı"Bu nasıl yırtmaç?" dedirtti! Bir bakan bir daha baktı

Anahtar Kelimeler:
Somer Sivrioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

İsrail Madleen gemisine el koymuştu! Gemidekilere ne olacağı belli oldu... Dışişleri'nden sert tepki!

İsrail Madleen gemisine el koymuştu! Gemidekilere ne olacağı belli oldu... Dışişleri'nden sert tepki!

Fuhuş ve uyuşturucu iddiası sonrası Beyaz TV'den kovuldukları söylendi! Her şeyi ifşa etti

Fuhuş ve uyuşturucu iddiası sonrası Beyaz TV'den kovuldukları söylendi! Her şeyi ifşa etti

Fenerbahçe'ye gün doğdu! 30 milyon Euro, Gyökeres transferinin iptal olmasına bakıyor...

Fenerbahçe'ye gün doğdu! 30 milyon Euro, Gyökeres transferinin iptal olmasına bakıyor...

Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? Patronlar hem zam hem de kredi istiyor

Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? Patronlar hem zam hem de kredi istiyor

SON DAKİKA | İzmir'de katliam gibi kaza! 5 kişi feci şekilde can verdi

SON DAKİKA | İzmir'de katliam gibi kaza! 5 kişi feci şekilde can verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.