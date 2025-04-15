Aybüke Pusat'a destek verince o da işinden olmuştu! Furkan Andıç'tan günler sonra ilk paylaşım

Teşilat oyuncusu Aybüke Pusat, CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından TRT dizisindeki işinden kovuldu.

Öte yandan Aybüke Pusat'la ilgili paylaşım yapan başka oyuncular da kanaldaki projelerden çıkarıldı.

Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç, Pusat'a "Yanındayım gülüm" paylaşımıyla destek olmuştu.

ÖĞRENCİLERE DİKKAT ÇEKTİ

TRT'ye ait tabii platformunda yayımlanacak Muhabir dizisinin başrol oyuncusu Andıç, bu paylaşımından saatler sonra dizi kadrosundan çıkarıldı. Günlerdir sessiz olan oyuncu bir paylaşım yaptı.

Furkan Andıç paylaşımında 83 öğrencinin hâlâ tutuklu olduğunu vurgu yaparak dikkat çekti. Sosyal medyada oyuncunun paylaşımına "Helal olsun geri adım atmamış" yorumları yapıldı.

Yaşanan süreçte işlerinden olan oyuncular paylaşımlarına devam ederken Aybüke Pusat'ın konuya dair sessiz kalması da dikkat çekmişti.