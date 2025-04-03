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Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum'dan sonra Başak Gümülcinelioğlu da işinden oldu! Muhabir dizisinden çıkarıldı

Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinde çıkarmasına destek olan, Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT Tabii'deki işlerinden olmuştu. Başak Gümülcinelioğlu da Aybüke Pusat'a destek olunca o da diziden çıkarıldı.

Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum'dan sonra Başak Gümülcinelioğlu da işinden oldu! Muhabir dizisinden çıkarıldı
Kubra Akalın

TRT boykot paylaşımı yapan ve bu paylaşımları yapan oyuncuları destekleyen oyuncuları bünyesindeki dizilerden çıkarmaya devam ediyor. Aybüke Pusat boykot çağrısı yapınca TRT dizisi Teşkilat'tan apar topar gönderildi.

Pusat'a sevgilisi Furkan Andıç sosyal medyadan destek olunca o da TRT Tabii'nin başrolünde olacağı Muhabir dizisinde çıkarıldı. Ardından ise Boran Kuzum işinden oldu.

Furkan Andıç‘ın “Muhabir” dizisindeki rol arkadaşı Başak Gümülcinelioğlu da Aybüke Pusat'a destek olunca o da kadro dışı kaldı.

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Aybüke Pusat‘a fotoğrafını paylaşarak destek olan Gümülcinelioğlu, Oyuncular Sendikası’nın paylaşımı repost ettiği için işinden oldu.

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ÇEKİMLER DÜN BAŞLAMIŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emrah Aguş‘un yönettiği SO Medya imzalı dizinin çekimleri önceki gün başlamıştı.

Dizinin başrollerinde, Ahmet Kürşat Öçalan (Bekir Çolak), Cem Özer (Halim Çiftçi), Yılmaz Bayraktar (Eray Yılmaz) gibi isimler de yer alıyor.

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