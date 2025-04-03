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Dizisi için imaj değiştirmişti! Rol arkadaşı kovuldu! Başak Gümülcinelioğlu sessiz kalmadı

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinden kovulması büyük ses getirdi. Pusat'ı arkadaşları ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Furkan Andıç yalnız bırakmadı. Aybüke Pusat'a destek veren bazı isimlerde projelerinden çıkarıldı. Dizisi için imaj bile değiştiren Başak Gümülcinelioğlu korkmadı ve sessiz kalmadı.

Dizisi için imaj değiştirmişti! Rol arkadaşı kovuldu! Başak Gümülcinelioğlu sessiz kalmadı
Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın boykot çağrısına destek vermesinin ardından işine son verilmesinin yankıları sürüyor.

Pusat’a 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç “Yanındayım gülüm” paylaşımıyla destek oldu. Andıç'ın bu destek mesajı da başını yaktı.

TRT tabii’nin “Muhabir” dizisi için sete çıkan Furkan Andıç çekimler sırasında yaptığı bu paylaşım nedeniyle saatler sonra işinden oldu. SO Medya imzalı dizide Andıç’ın 2 günlük çekiminin kullanılmayacağı öğrenildi.

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Aybüke Pusat'a destek veren bazı isimlerin tek tek işinden olmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda dizisi için imaj değiştiren Başak Gümülcinelioğlu'ndan geldi.

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SESSİZ KALMADI

Proje tasarımı, senaryosu ve yönetmenliğine Emrah Aguş’un imza attığı Muhabir dizisinin kadrosunda yer alan Başak Gümülcinelioğlu korkmadı ve sessiz kalmadı.

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Rol arkadaşı Furkan Andıç'ın diziden kovulmasının ardından Gümülcinelioğlu Aybüke Pusat'ı sosyal medya hesabından paylaşarak destek oldu.

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