Aybüke Pusat paylaşım yapınca kovulmuştu! Teşkilat'ta bir ayrılık daha...

TRT1’in fenomen dizilerinden Teşkilat'ta son günlerde gündemde. Gündemde olmasının sebebi ise ne reytingleri ne de konusu. Başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yapması sonrası işinden olması Teşkilat dizisini gündeme getirdi.

Dizinin Neslihan’ı Aybüke Pusat önümüzde hafta ekrana gelecek 139. bölümüyle ekrana veda ederken projede bir veda daha gerçekleşecek.



DİZİDE AYRILIKLAR SÜRECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Teşkilat'ın Tufan’ı Murat Aygen daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle ekipten ayrılacak.

Vedaların süreceği dizi haziran ayına kadar reyting başarısını sürdürürse 6. sezonu da çekilecek.

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Öte yandan Teşkilat'ın Neslihan'ı Aybüke Pusat yerine oyuncu arayışı sürdüğü iddiaları gündemde. Sosyal medyada Gülsüm İlhan Ali'nin adı dolaşıyordu. Ancak Gülsüm İlhan Ali'nin teklifi reddettiği de konuşuluyor.