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Aybüke Pusat'ın takipçi sayısı sabitlenmiyor! Uçtukça uçtu... 1 günde 1 milyon arttı

Aybüke Pusat'ın TRT'deki Teşkilat dizisinden apar topar çıkarılması gündeme bomba gibi düştü. Oyuncuya destek mesajları yağarken takipçi sayısındaki artış da inanılmaz bir hal aldı.

Aybüke Pusat'ın takipçi sayısı sabitlenmiyor! Uçtukça uçtu... 1 günde 1 milyon arttı
Kubra Akalın

Boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT'nin 'Teşkilat' adlı dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Sosyal medyada Pusat'a hem oyunculardan hem de vatandaşlardan destek yağdı.

Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç da sessiz kalmayıp destek paylaşımı yapınca o da TRT Tabii'nin dizisindeki kadrosundan gönderildi.

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Bu gelişmeler sürerken Aybüke Pusat'ın Instagram hesabında dakikalar içinde büyük bir artış oldu. Aybüke Pusat'ın kovulduğunun açıklandığı ilk 20 dakikada 100 bin takipçi geldi.

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Takipçi sayısı uçan Aybüke Pusat güne 4M ile başladı ve bir gün olmadan takipçi sayısı 5M oldu.

Mynet'in Sesi
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Aybüke Pusat
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