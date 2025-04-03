Aybüke Pusat'ın takipçi sayısı sabitlenmiyor! Uçtukça uçtu... 1 günde 1 milyon arttı

Boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT'nin 'Teşkilat' adlı dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Sosyal medyada Pusat'a hem oyunculardan hem de vatandaşlardan destek yağdı.

Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç da sessiz kalmayıp destek paylaşımı yapınca o da TRT Tabii'nin dizisindeki kadrosundan gönderildi.

Bu gelişmeler sürerken Aybüke Pusat'ın Instagram hesabında dakikalar içinde büyük bir artış oldu. Aybüke Pusat'ın kovulduğunun açıklandığı ilk 20 dakikada 100 bin takipçi geldi.

Takipçi sayısı uçan Aybüke Pusat güne 4M ile başladı ve bir gün olmadan takipçi sayısı 5M oldu.