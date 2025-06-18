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Aybüke Pusat soluğu tatilde aldı! Taşınmak istediği yeri gösterdi

Sosyal medya üzerinden boykot çağrılarında bulunan Aybüke Pusat TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar çıkarılmıştı. Şimdilerde yeni proje hazırlığında olan Pusat, yeni sezon öncesi tatile çıktı. Ünlü isim taşınmak istediği yeri de sosyal medya üzerinden paylaştı.

Aybüke Pusat soluğu tatilde aldı! Taşınmak istediği yeri gösterdi
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan'da yaptığı boykot çağrısı paylaşımı sonrası TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan apar topar çıkarılmıştı.

Aylardır sessizliğini koruyan ünlü isim geçtiğimiz günlerde yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Yeni sezon öncesi tatile çıkan Aybüke Pusat soluğu Japonya'da aldı.

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Rotasını Japonya'ya çeviren Pusat, Kihrin gölüne kalbini kaptırdı. Instagram hesabından video paylaşarak, "Yaşlanınca buraya taşınacağım" dedi.

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AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu.

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Öğrenimine daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde devam etti. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu.

Medcezir dizisindeki "Elif" karakteriyle oyunculuğa başladı.

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Aybüke Pusat
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