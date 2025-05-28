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Aycan, Sema, Hikmet ve Adem... 27 Mayıs akşamı Survivor'da iddialı isim elendi

Survivor 2025 hız kesmeden devam ederken; potada bu sefer 4 iddialı isim vardı: Aycan, Sema, Hikmet ve Adem... Kıran kırana geçen mücadelede kavgalarıyla hafızalara kazınan Sema yarışmaya veda etti.

Aycan, Sema, Hikmet ve Adem... 27 Mayıs akşamı Survivor'da iddialı isim elendi
Kubra Akalın

Survivor 2025 senesinde her bölümüyle olay olmaya devam ediyor. Finale adım adım yaklaşırken 27 Mayıs akşamı yayınlanan Survivor'da iddialı 4 isim kıran kırana mücadele etti. Survivor'da Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz, Adem Kılıçcı ve Sema Aydemir eleme adayı oldu. Survivor'da kim elendi?

Survivor'da ilk eleme adayı Aycan Yanaç, ikinci eleme adayı Sema Aydemir, üçüncü eleme adayı Adem Kılıçcı, dördüncü eleme adayı Hikmet Tuğsuz olmuştu.

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Son günlerde Adem ile yaşadığı gerilimle adından söz ettiren Aycan "Heyecanlı değilim, duygusal değilim. Sadece öfkeliyim, biraz da kırgınım ama oyuna çıkarken bunları bir kenara bırakacağım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Asla pes etmeyeceğim. Adem abiyle oynayacağım için ne hissettiğimi bilmiyorum. Kendisini ben düelloya davet ettim. Düellonun kadrosunun böyle olacağını da tahmin ettim. Umarım bu kurtlar sofrasında yenen ben olmam, onlar beni yemeye çalışacaklar. Umarım bu üçünden birini yerim " dedi.

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Hikmet ise, "Bu potayı Meryem ve Aycan kendisi belirledi. Bizim planladığımız bir şey yok. Maalesef Meryem, Aycan'ı bıraktığı için kurt biz olduk, çakal biz olduk." ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'DAN KİM GİTTİ?

Adem - Aycan düellosunu Adem kazandı. Adem kazanırken Hikmet -Sema düellosunu Hikmet kazandı.

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Survivor'da düello finalinde Aycan Yanaç'a kaybeden Sema Aydemir yarışmaya veda etti.

Sosyal medyada ise Batuhan'ın Sema'ya kumpas kurduğu iddiaları vardı. Bir kısım Hikmet ve Adem'in Aycan'a kumpas kurduğunu söylerken bir kısım ise bu durumun doğru olmadığını söyledi.

Sema'nın elenmesine ise "Yazık oldu" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor Sema Aydemir
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