Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor! Tarih bile verdi

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Oruç Furtuna' karakteriyle beğeni toplayan Burak Yörük şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Sevgilisi Tuana Yılmaz ile bir davette görüntülenen ünlü isim  yazın nikâh masasına oturacaklarını açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Oruç Furtuna' karakteriyle adından söz ettiren Burak Yörük özel hayatıyla gündeme geldi.

Burak Yörük ile Tuana Yılmaz, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Trabzon'da devam eden dizi çekimleri nedeniyle İstanbul'dan uzak kalan Yörük; "Ailemi, eşimi dostumu çok özlüyorum ama Trabzon mükemmel bir yer. Dizi çok güzel gidiyor, insanın yaptığı işin bu kadar güzel tepkiler alması harika" dedi.

Taşacak Bu Deniz in Oruç u Burak Yörük evleniyor! Tarih bile verdi 1

Tuana Yılmaz ile yakın evlenecekleri yönündeki sorulara da yanıt veren Burak Yörük; "İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz" dedi. Yılmaz ise "Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Taşacak Bu Deniz in Oruç u Burak Yörük evleniyor! Tarih bile verdi 2

Burak Yörük, Tuana Yılmaz'a 2024 yılında evlilik teklifinde bulunmuştu.

