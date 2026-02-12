MAGAZİN

Bir dizi daha ertelendi! Now Tv kararını verdi

Hilal Saral'ın NOW Tv için çekeceği Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri, Cemre Arda, Pınar Çağlar Gençtürk ve Gülçin Kültür gibi isimlerin kadrosunda yer alacağı 'Ömür Usta' dizisinin akıbeti belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Hilal Saral'ın  NOW Tv için hazırlayacağı yeni sezonun iddialı dizisi “Ömür Usta” için karar verildi. Nurgül Yeşilçay’a başlıca rollerde Gonca Vuslateri, Cemre Arda, Pınar Çağlar Gençtürk ve Gülçin Kültür’ün eşlik edeceği dizinin erteleneceği öğrenildi.

“Ömür Usta” dizisi NOW’ın 2026 dizileri arasında yer alıyordu ancak reklam gelirlerinin düşmesiyle beraber Ay Yapım imzalı dizinin ocak sonunda kaderinin çizilmesine karar verildi.

Fakir bir mahallede yaşayan Ömür Usta ve ailesinin dramatik hikâyesini konu alan dizi eylül sezonuna ertelendi. Yapım şirketi bu kararı oyuncularına da iletti.

