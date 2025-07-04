Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! 'Zayıflamış'

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sevilen sanatçı Kadir İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilmişti.

Tedavisi iyiye giden İnanır, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi halen devam eden İnanır, yaklaşık 5 aydır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor.

Kadir İnanır'ın son hali bir kez daha ortaya çıktı. Usta sanatçının zayıflığı dikkat çekti. Sosyal medyada; 'zayıflamış', 'iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.