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Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! 'Zayıflamış'

Evinde rahatsızlanarak 24 Mart'ta Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti. Aylarca yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'ın fizik tedavi süreci devam ediyor. Ünlü ismin son hali ortaya çıktı.

Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! 'Zayıflamış'
Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sevilen sanatçı Kadir İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilmişti.

Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır ın son hali ortaya çıktı! Zayıflamış 1

Tedavisi iyiye giden İnanır, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi halen devam eden İnanır, yaklaşık 5 aydır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor.

Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır ın son hali ortaya çıktı! Zayıflamış 2

Kadir İnanır'ın son hali bir kez daha ortaya çıktı. Usta sanatçının zayıflığı dikkat çekti. Sosyal medyada; 'zayıflamış', 'iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır yeşilçam
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