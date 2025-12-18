Aylardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten haber var! 'Bedeninde yaralar oluştu'

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken Özlem Gürses ünlü ismin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Özlem Gürses; 'Kısa süreli gözünü açıp kapattığı ifade ediliyor. Fakat uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatamaya bağlı yaraların oluştuğu bilgisi geldi. Hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği, bitkisel hataya geçtiği ortaya çıktı. ' ifadelerini kullandı.