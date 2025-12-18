MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aylardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten haber var! 'Bedeninde yaralar oluştu'

Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyor. Özlem Gürses, Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gürses, Fatih Ürek'in kısa süreli gözünü açıp kapattığı dile getirdi.

Aylardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten haber var! 'Bedeninde yaralar oluştu'
Öznur Yaslı İkier

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

Aylardır yoğun bakımda! Fatih Ürek ten haber var! Bedeninde yaralar oluştu 1

Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken Özlem Gürses ünlü ismin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Aylardır yoğun bakımda! Fatih Ürek ten haber var! Bedeninde yaralar oluştu 2

Özlem Gürses; 'Kısa süreli gözünü açıp kapattığı ifade ediliyor. Fakat uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatamaya bağlı yaraların oluştuğu bilgisi geldi. Hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği, bitkisel hataya geçtiği ortaya çıktı. ' ifadelerini kullandı.

Aylardır yoğun bakımda! Fatih Ürek ten haber var! Bedeninde yaralar oluştu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yusuf Güney'den 'uyuşturucu' sorusuna dikkat çeken cevap! Yalan makinesine bağlanmıştıYusuf Güney'den 'uyuşturucu' sorusuna dikkat çeken cevap! Yalan makinesine bağlanmıştı
Bircan Bali’den Tuğyan Ülkem Gülter hakkında olay yaratan paylaşım!Bircan Bali’den Tuğyan Ülkem Gülter hakkında olay yaratan paylaşım!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.