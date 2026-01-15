MAGAZİN

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var! Avukatından yeni açıklama

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 15 Ekim'den beri tedavisi devam eden ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Ünlü ismin avukatı 'Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var! Avukatından yeni açıklama
Öznur Yaslı İkier

15 Ekim 2025 tarihinde kalp krizi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler geldi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçının son durumu hakkında avukatı tarafından yapılan açıklamada, sürecin doktorların gözetiminde sürdüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek ten haber var! Avukatından yeni açıklama 1

Berrin Ayata, sanatçının tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu devam ettiğini söyledi;

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek ten haber var! Avukatından yeni açıklama 2

“Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz.”

Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
