'Aylık gelirim 30 bin TL' demişti! CZN Burak Burak Özçivit'in lüks aracını satın aldı! Değeri ise...

Geçtiğimiz aylarda mahkemelik olan ve aylık gelirini 30 bin TL olarak beyan eden internet fenomeni CZN Burak, oyuncu Burak Özçivit’e ait 14 milyon TL değerindeki Mercedes marka aracı satın aldı.

Öznur Yaslı İkier

Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında restoranı bulunan CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir, oyuncu Burak Özçivit'e ait 14 milyon TL değerindeki lüks Mercedes otomobili satın aldı.

'AYLIK GELİRİM 30 BİN TL' DEMİŞTİ

Geçmişte bir davada aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen Özdemir’in, son dönemde yaptığı milyonluk yatırımlar dikkat çekiyor.

ÖZÇİVİT'İN SARI MERCEDES'İNİ SATIN ALDI

Barış Yalmancı'nın YouTube kanalına konuk olan ünlü şef, bu kez de oyuncu Burak Özçivit’in satışa çıkardığı sarı Mercedes’i tam 14 milyon liraya satın aldı. Lüks aracı aldığını bir YouTube programında açıklayan CZN Burak, kısa süre önce Nişantaşı’ndan aldığı daireyle de gündeme gelmişti.

ÖZEL PLAKA YAPTIRDI

Aracın cazibesini artıran en önemli detay ise plakası oldu. “BUR” harflerinden oluşan özel plaka, adaşı olan Burak Özdemir için otomobili daha da değerli hale getirdi.

