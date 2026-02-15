Eylül Lize Kandemir'in kıyafetini eleştirdi: İlla iç çamaşırı hizanı...

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir, yeni projesi Masumiyet Müzesi ile gündemde.

Selahattin Paşalı ile başrollerini paylaştığı Netflix yapımı Masumiyet Müzesi'nde Füsun'a hayat veren Eylül Lize Kandemir gala tarzıyla da beğeni topladı.

Dizideki performansıyla dikkat çeken Kandemir, galadaki iddialı ve zarif tarzıyla da sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Hem oyunculuğu hem de stiliyle öne çıkan genç yıldız, kısa sürede magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

"BIRAK AÇMA"

Eylül Lize Kandemir'in gala tarzını Demet Akalın ise beğenmedi. Demet Akalın genç oyuncunun tarzına "Neden illa çamaşır hizanı göstermeye çalışıyorsun be kızım açık şimdi izliyoruz izlenecek işte bırak açma Allah Allah” eleştirisinde bulundu.

Demet Akalın'ın bu eleştirisi sonrası sahne tarzı gündeme geldi ve eski fotoğrafları paylaşılarak eleştiriler yapıldı.