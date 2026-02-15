MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eylül Lize Kandemir'in kıyafetini eleştirdi: İlla iç çamaşırı hizanı...

Netflix yapımı Masumiyet Müzesi dizisinin başrolü olan Eylül Lize Kandemir gala tarzıyla adından söz ettirdi. Ancak Demet Akalın bu tarzı beğenmedi ve genç oyuncuya yaptığı yorumla dikkat çekti.

Eylül Lize Kandemir'in kıyafetini eleştirdi: İlla iç çamaşırı hizanı...

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir, yeni projesi Masumiyet Müzesi ile gündemde.

Selahattin Paşalı ile başrollerini paylaştığı Netflix yapımı Masumiyet Müzesi'nde Füsun'a hayat veren Eylül Lize Kandemir gala tarzıyla da beğeni topladı.

Eylül Lize Kandemir in kıyafetini eleştirdi: İlla iç çamaşırı hizanı... 1

Dizideki performansıyla dikkat çeken Kandemir, galadaki iddialı ve zarif tarzıyla da sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Hem oyunculuğu hem de stiliyle öne çıkan genç yıldız, kısa sürede magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galaya damga vurdu! Derin yırtmacıyla dikkat çekti Galaya damga vurdu! Derin yırtmacıyla dikkat çekti

"BIRAK AÇMA"

Eylül Lize Kandemir'in gala tarzını Demet Akalın ise beğenmedi. Demet Akalın genç oyuncunun tarzına "Neden illa çamaşır hizanı göstermeye çalışıyorsun be kızım açık şimdi izliyoruz izlenecek işte bırak açma Allah Allah” eleştirisinde bulundu.

Eylül Lize Kandemir in kıyafetini eleştirdi: İlla iç çamaşırı hizanı... 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dizi gündemde: Masumiyet Müzesi hikayesi gerçek mi? Dizi gündemde: Masumiyet Müzesi hikayesi gerçek mi?

Demet Akalın'ın bu eleştirisi sonrası sahne tarzı gündeme geldi ve eski fotoğrafları paylaşılarak eleştiriler yapıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük acı: Doğum gününde hayatını kaybetti!Büyük acı: Doğum gününde hayatını kaybetti!
Dizi gündemde: Masumiyet Müzesi hikayesi gerçek mi? Dizi gündemde: Masumiyet Müzesi hikayesi gerçek mi?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eylül Lize Kandemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.