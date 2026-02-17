MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti'nden apar topar ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu evleniyor: Düğün yeri belli oldu

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu diziden apar topar ayrılarak hayranlarını üzmüştü. Ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Türkoğlu'nun sevgilisi Ata Ayyıldız ile evlilik hazırlığına başladığı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Her haliyle beğeni toplayan ünlü isim, fenomen diziye bu sezon veda etmiş ve hayranlarını üzmüştü.

Özel hayatında oldukça mutlu bir dönem geçiren genç oyuncu, iş insanı Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda resmi adımları atmaya başladı.

Geçtiğimiz yaz aylarında İtalya'nın Como Gölü’nde romantik bir evlilik teklifi alan çift, düğün planlarını netleştirdi.

İkilinin aşklarının başladığı Bodrum’da, alışılmışın dışında ve modern bir "beach düğünü" konseptiyle dünyaevine girmeyi planladıkları öğrenildi. Yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen bu tören için hazırlıklar hızla sürüyor.

